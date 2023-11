Niemcy i Włochy zbudują rurociąg wodorowy. Połączy Afrykę z Europą

Psychole 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Szanowni państwo Francja ogłosiła że ma bardzo duże pokłady wodoru Teraz czytamy że Niemcy Italia połączyły siły które razem wybudują rurociąg z Afryki i będą przysyłać stamtąd wodór do Europy cały czas wciskali nam ciemnotę o zakazie rejestracji aut spalinowych przymuszając do zakupu samochodów elektrycznych które są bardzo szkodliwe w produkcji dla środowiska do chwili obecnej nie ma żadnej informacji Jak będą utylizować na przykład baterie w samochodach elektrycznych to samo dotyczy utylizacji paneli fotowoltaicznych jak również wiatraków precz z bolszewikami euro lewakami w Unii Europejskiej