Niemcy wybudują fabrykę czołgów w Ukrainie? Trwają negocjacje

Armin Papperger, dyrektor generalny Rheinmetall, spodziewa się pozytywnej decyzji w tej sprawie w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Wysokość tej inwestycji to 200 mln euro - powiedział Papperger w sobotę na łamach dziennika "Rheinische Post".

Niemiecki koncern chce wybudować fabrykę czołgów w Ukrainie

Najnowszy pojazd bojowy Rheinmetall to czołg Pantera wyposażony w innowacyjne działo gładkolufowe 130 mm z automatem ładującym. " Działo Pantery może przebić pancerz najnowszych rosyjskich czołgów, takich jak T-14 czy T-90 " – twierdzi "Bild".

Tylu czołgów potrzebuje Ukraina

Zdaniem Armina Papperger, do wygrania wojny Ukraina potrzebuje od 600 do 800 czołgów.

- Nawet gdyby Niemcy przekazały wszystkie 300 dostępnych czołgów Leopard 2 Bundeswehry, byłoby to zdecydowanie za mało. Rozwiązaniem byłby w ciągu 15 do 18 miesięcy rozruch seryjnej produkcji nowego czołgu Panther w Niemczech i na Węgrzech, a później produkcja do 400 jednostek rocznie - przekonuje Papperger, cytowany przez serwis "Deutsche Welle".