Niemcy znów liczą na Polaków. Rusza sezon na szparagi

Sezon na szparagi. Niemcy liczą na Polaków

Sytuację sektora zmienia ustawowe podwyższenie płacy minimalnej do 12 euro za godzinę. W niektórych przypadkach oznacza to podwyżkę pensji nawet o 25 proc. – zauważa szef stowarzyszenia producentów szparagów Jürgen Jakobs. W związku z tą zmianą mogą znacząco wzrosnąć koszty produkcji, a co za tym idzie, także i ceny szparagów. Portal przypomina, że średnia cena szparagów wysokiej jakości waha się od 12 do 15 euro za kilogram.