Niepokojący sygnał w USA. Dane z kluczowego sektora wskazują na recesję

Znaczenie amerykańskiego runku nieruchomości nie wynika tylko z jego absolutnej wartości, choć wynosi ona około 45 bln dolarów. Ważniejsze jest to, że jego dynamika jest miarą kondycji gospodarki, gdy Fed (bank centralny Stanów Zjednoczonych - red.) podnosi stopy procentowe. Jest to jeden z tych sektorów, które najwcześniej reagują na zmiany wprowadzane przez Fed, co pozwala ocenić efekty polityki banku centralnego USA - wyjaśnia tygodnik.