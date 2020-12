Nowa choroba w Chinach. 10 tys. zakażeń po wydostaniu się bakterii z fabryki

Według danych podawanych przez lokalnych urzędników na brucelozę przebadano już 70 tys. mieszkańców. Dokładnie u 10 528 osób wykryto bakterię w organizmie. Portal Caixin twierdzi, że to 50 razy więcej niż podawano w grudniu 2019 roku.

Według władz bakteria wydostała się z fabryki szczepionek dla zwierząt latem 2019 roku, ponieważ w zakładzie używano przeterminowanych środków dezynfekujących. Początkowo firma starała się ukryć wyciek, a miejscowi urzędnicy pomniejszali skalę problemu. Nie diagnozowano też chorych, co uniemożliwiło wielu z nich skuteczne leczenie.

Już dziś wiadomo, że firma przez która doszło do zakażenia wypłaci 80 mln juanów, czyli ok. 45 mln zł odszkodowań. - Ponad 3,2 tys. osób podpisało już w tej sprawie umowy, opiewające na 24,17 mln juanów, co wskazuje, że dla każdej ofiary przewidziano około 7,45 tys. juanów (4,2 tys. zł) – pisze Caixin, cytując informacje przekazane przez urzędników.