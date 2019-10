Nowa szefowa MFW nie ma wątpliwości. Świat stoi u progu kryzysu

- To powszechne spowolnienie oznacza, że wzrost w tym roku spadnie do najniższego poziomu od początku dekady - podkreśliła.

Jak diagnozowała, w Stanach Zjednoczonych i Niemczech bezrobocie jest na historycznie niskim poziomie, jednak w gospodarkach rozwiniętych, w tym w USA, Japonii, a zwłaszcza w strefie euro, następuje łagodzenie aktywności gospodarczej. Zwolnienie jest widoczne w wielkich gospodarkach wschodzących, czyli Indiach i Brazylii, nawet w Chinach PKB nie rośnie w takim tempie, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni.

Odniosła się także do wojny handlowej między Stanami a Chinami. - Na wojnach handlowych tracą wszyscy. Dla światowej gospodarki skumulowany efekt konfliktów handlowych może oznaczać stratę około 700 mld dolarów do 2020 r. Dla porównania to cała gospodarka Szwajcarii - zauważyła.