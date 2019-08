Prognoza gospodarcza dla Polski. Za pięć lat będziemy przed Tajwanem i na równi ze Szwajcarią

Ludzie, choć wtedy trochę z takiej megalomanii żartowali, to czuli się jednak z tym jakoś lepiej. Do czasu, aż na jaw wyszło, że życie państwa na kredyt ma swoje minusy i realnie potęgą gospodarczą wcale nie jesteśmy.

Teraz też właściwie żyjemy trochę na kredyt. Dług państwa przekracza wielokrotnie to, co brał Gierek. Ale jesteśmy już częścią globalnej gospodarki rynkowej, więc waluty płyną do Polski i z Polski wartkim strumieniem. Mamy więc z czego dług spłacać. A ostatnio gospodarka bardzo się rozkręciła. Mieliśmy jeden z największych wzrostów PKB na świecie.

Z nizin blisko pierwszej dwudziestki

Czekolady Lindt i Milka, koncern Nestle, zegarki, globalni giganci finansowi, olbrzymie firmy farmaceutyczne jak Novartis i Roche - to wszystko produkty, z których znamy ten kraj. Co prawda Szwajcaria ma tylko 8,5 miliona mieszkańców, a Polska ponad 38 mln. Ale jeszcze w 1990 roku ich gospodarka była czterokrotnie większa niż nasza. Zasypanie takiej przepaści to na pewno powód do dumy.