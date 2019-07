Złoty stabilny jak nigdy. Prezes NBP chwali się skutecznością

Wskazał, że jest to oznaką wysokiego zaufania do złotego nie tylko ze strony Polaków, ale także inwestorów zagranicznych.

Polityk PO o konferencji prasowej prezesa NBP. "To pokazanie ministrowi środkowego palca"

W opublikowanym wcześniej przez NBP "Raporcie o inflacji" także podkreślano, że kurs złotego do głównych walut pozostał stabilny, a w ostatnim czasie 3-miesięczna zmienność złotego względem euro osiągnęła historyczne minimum.

Według banku centralnego, świadczy to o relatywnej odporności polskiej waluty na zmiany czynników globalnych, którą wspierają dobre fundamenty makroekonomiczne krajowej gospodarki .

Średnie kursy złotego do euro i dolara amerykańskiego w połowie czerwca były zbliżone do notowanych w styczniu. To się jednak może niedługo zmienić, ale na szczęście na korzyść naszej waluty. Ekonomiści Santandera prognozują spore spadki kursów dolara czy franka. Tańsze ma być euro, choć tu różnica nie będzie tak duża.