Złotego czeka złoty czas. Ekonomiści prognozują dużo niższe kursy walut

Polska waluta w tym roku radzi sobie różnie. Miewała lepsze i gorsze miesiące. Wszystko wskazuje na to, że powinno być już tylko lepiej. Ekonomiści bankowi spodziewają się umocnienia złotego i dość wyraźnych spadków kursów dolara, euro i franka.

Prognozom powinni się przyjrzeć wszyscy, którzy planują wakacyjne wyjazdy za granicę. Zazwyczaj po powrocie do Polski zostaje trochę dolarów czy euro i pojawia się dylemat - kiedy wymienić je na złotówki, by kurs był najkorzystniejszy? Wszystko wskazuje na to, że nie opłaci się zwlekać.