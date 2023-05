Nowe 5 zł. NBP monetą upamiętnia sztandarową inwestycję PiS

Nowa moneta NBP

Przekop Mierzei Wiślanej

" Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną jest najbardziej skomplikowaną inwestycją hydrotechniczną w Polsce . W trakcie realizacji zastosowano unikatowe rozwiązania, np. innowacyjne betonowe bloki do budowy falochronów" - czytamy w komunikacie wydanym przez NBP z okazji wprowadzenia do obiegu nowej monety.

Od kilku miesięcy trwa spór między samorządem Elbląga a Ministerstwem Infrastruktury co do tego, kto ma pogłębić tor wodny w porcie w Elblągu na rzece Elbląg. Chodzi o 800 metrów toru wodnego. Sporny odcinek kończy się bezpośrednio w porcie w Elblągu. Samorząd Elbląga i spółka zarządzająca portem uważają, że powinny go pogłębić Skarb Państwa i Urząd Morski w Gdyni. Ministerstwo i Urząd Morski w Gdyni wskazują natomiast, że to zadanie zarządu portu, który obecnie jest spółką komunalną.