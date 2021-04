Nowe Autostrady i ekspresówki. Zobacz najnowsze plany. To prawie 400 km

- W 2021 roku planujemy oddać do ruchu co najmniej 385 km nowych dróg krajowych. To ambitny plan. To blisko trzy razy więcej kilometrów nowych dróg niż udostępniliśmy kierowcom w roku ubiegłym - zapowiada Szymon Piechowiak, zastępca dyrektora biura Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Przegląd drogowych premier 2021 r. zacznijmy od świeżej i dobrej wiadomości dla województwa zachodniopomorskiego, od 27 kwietnia kierowcy mogą tam korzystać z dwóch kolejnych odcinków drogi ekspresowej S3. To 42 km nowej, dwujezdniowej trasy na odcinku Brzozowo - Rzęśnica.

Jak widać na mapie, jeszcze trochę brakuje, by S3 dojechać do Świnoujścia (czerwony kolor oznacza drogi planowane, fragmenty z opisami miejscowości już oddano do użytku). Jak zapewnił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, będzie to możliwe za trzy lata. Na razie po nowym asfalcie dojedziemy do Parłówka.

To ważny fragment trasy drogowej wzdłuż zachodniej granicy Polski, łączącej trzy autostrady: A6, A2 i A4. Już teraz z planowanych 480 km drogi, kierowcy dostali 402,3 km.

Autostrady

Skoro już mowa o autostradach, to w tym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) planuje rozbudować je tylko o niecałe 40 km. Mowa konkretnie o trasie A1.

Odcinek Tuszyn - Piotrków Trybunalski (15,9 km) kierowcy dostaną najpóźniej do września. Z kolei ,do końca roku odcinki: Kamieńsk - Radomsko (16,7 km), i kawałek z Radomska do granicy woj. łódzkiego i śląskiego (7 km).

Ekspresówki

W tym roku poprawi się też komfort podróżujących na wschodzie kraju. Ekspresówka S19 (Via Carpatia) dotrze do Lublina. Odcinek od Niedrzwicy Dużej do Lublina (11,9 km) zostanie oddany do września. W tym samym czasie drogowcy oddadzą również odcinek Lasy Janowskie - Zdziary (9,5 km).

Na fragmenty: Kraśnik - Janów Lubelski (18,1 km), Janów Lubelski - Lasy Janowskie (8,3 km), i Rudnik nad Sanem - Nisko Południe (6,5 km) poczekamy do końca roku.

Oprócz tego drogowcy oddadzą do końca roku obwodnice Kraśnika (9,6 km) i do końca czerwca obwodnicę Janowa Lubelskiego (6,4 km).

Również przed wakacjami mamy pojechać fragmentem S17 z obwodnicą Tomaszowa Lubelskiego (9,6 km). To jednak jeszcze nie sprawi, że dotrzemy do granicy w Hrebennem. W tym roku drogowcy dopiero planują przetargi na S17 od węzła Zamość Wschód do Hrebennego o łącznej długości ponad 47 km. To już pozwoli dotrzeć do samej granicy, ale dopiero w 2026 r.

Via Baltica też dłuższa

Jeszcze w tym roku pojedziemy po nowych odcinkach innej "Via", tym razem będą to fragmenty S61 w przebiegu trasy Via Baltica. Najszybciej, bo jeszcze do końca czerwca, kierowcy pojadą od miejscowości Śniadowo do Łomży (17 km). Fragment od Łomży Południe do węzła Łomża Zachód (7,2 km) dostępny będzie dopiero przed końcem roku.

Inne odcinki S61 drogowcy oddadzą do września: Kolno - Stawiski (16,4 km), Stawiski - początek obwodnicy Szczuczyna (18 km).

Nieco bardziej na zachód, co widać na powyższej grafice, kierowcy dostaną do użytku kolejne odcinki S7. Po nowej drodze z Mławy do Płońska o łącznej długości 57,3 km pojedziemy jednak dopiero pod koniec roku. Dużo szybciej, bo do czerwca, maszyny zjadą z drogi z Tarczyna do Grójca (7,9 km).

Nowość szykuje się także w samej Warszawie. Najprawdopodobniej po wakacjach kierowcy dostaną do użytku tunel na ursynowskim odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy (S2 POW). Oddanie tych niecałych 5 km drogi połączy obie części obwodnicy.

Obwodnice

Do końca września planowane jest też zakończenie budowy obwodnic w Myśliborzu i Łańcucie. Po wakacjach albo na samym ich końcu do użytku powinien też zostać oddany wiadukt w Legionowie na drodze 61 wraz z odcinkiem do skrzyżowania z ul. Wolską.

Szybciej, bo w czerwcu swoją obwodnicę dostanie Stalowa Wola. Stawkę zamyka Niemodlin, który na Święta Bożego Narodzenia dostanie w prezencie od drogowców swoje 11 km obwodnicy.

- W 2021 roku rozpoczynamy realizację kolejnych inwestycji z programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W tym tygodniu podpisaliśmy dwie kolejne umowy na realizację obwodnic Gryfina w woj. zachodniopomorskim i Żodynia w woj. wielkopolskim. Na obwodnicy Smolajn w woj. warmińsko-mazurskim rozpoczęliśmy już prace w terenie - mówi money.pl Szymon Piechowiak.

