Nowe dane o wynagrodzeniach. Wiadomo, o ile wzrosły

Średnia płaca w kraju nie mówi o tym ile osób klepie biedę. W kraju przy dużej rozpiętości płac średnia płaca jest mało miarodajna. Dla przykładu: 3 osoby zarabiają 4500 zł brutto, a jedna 20000 zł. Razem zarabiają 33500 zł, a średnia płaca wyjdzie 8375 zł brutto. Czyli pomimo tego, że średnia płaca jest niezła to 75% osób (trzy) musi utrzymać się za najniższą krajową. Aby rzeczywiście ocenić sytuację, to GUS musiałby podać ile osób zarabia najniższa krajową, 5000 zł, 6000 zł itd., czyli podać rozkład płac. Należy pamiętać, że same płace mówią nam tylko ile zarabiamy, nie mówią nam o tym czy nam starcza do 1-go, gdyż pomijają ceny. Wysoka inflacja jest ukrytym podatkiem nałożonym na wszystkich. Jednak najwięcej płacą najbiedniejsi. Poprzedni rząd wysoką inflacją finansował wszystkie plusy (500, 13 i 14 emerytura itp.).