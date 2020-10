gospodarka oprac. ANA 55 minut temu

Średnia płaca. GUS: wzrost zarobków przebił prognozy

Średnia płaca według najnowszych danych GUS to 5371 zł brutto. W porównaniu z wrześniem ubiegłego roku oznacza to podwyżki na poziomie około 5,6 proc. To wynik lepszy od prognoz.

