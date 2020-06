Nowe stawki VAT. Zdrożeją owoce morza, lód spożywczy i przyprawy

Co zdrożeje? Przede wszystkim więcej trzeba będzie zapłacić za owoce morza. Homary, ośmiorniczki kalmary, krewetki staną się prawdziwym luksusem. Do ceny tych towarów zostanie doliczony 23-procentowy podatek VAT.

Wzrośnie też opodatkowanie przypraw nieprzetworzonych. Oznacza to, że VAT np. dla kminku czy kurkumy wzrośnie do 8 proc. Ponadto, 23 proc. VAT zostanie nałożone na lód używany do celów spożywczych lub innych celów chłodniczych.