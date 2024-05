Nowe sygnały zza Odry. Niemcy poznały prawdę o gospodarce

Niemcy odnotowały w maju PMI dla przemysłu na poziomie 45,4 pkt. - wynika ze wstępnych danych opublikowanych w czwartek przez S&P. Eksperci spodziewali się wyniku 43,5 pkt. Przed miesiącem osiągnął on 42,5 proc. Skala ożywienia niemieckiego przemysłu wciąż pozostawia wiele do życzenia, gdyż odczyt wciąż jest daleko od granicy 50 pkt wyznaczającej granicę pomiędzy zapaścią a koniunkturą.

PMI dla Niemiec w maju. Dane S&P

S&P w komentarzu do danych zwraca uwagę na inne wskaźniki. Stwierdza, że niemiecka gospodarka weszła na ścieżkę ożywienia w maju 2024 r., bo kluczowe wskaźniki aktywności biznesowej osiągnęły wielomiesięczne maksima.

Przemysł też widzi "światełko w tunelu"

Raport przynosi też stosunkowo dobre wieści z przemysłu. Wprawdzie wskaźnik PMI dla tego sektora pozostaje poniżej granicy 50 pkt oddzielającej wzrost od kurczenia się aktywności, ale w maju wzrósł do 45,4 pkt z 42,5 pkt w kwietniu. Jak czytamy, to najwyższy odczyt od 4 miesięcy. Subindeks produkcji przemysłowej podskoczył z kolei do 48,9 pkt, najwyżej od 13 miesięcy, sygnalizując wyraźne wyhamowanie spadku produkcji.