Nowelizacja ustawy budżetowej. Rząd wreszcie się nią zajmie

Słyszeliśmy o niej od kilku miesięcy i wreszcie wygląda na to, że dojdzie do skutku. Nowelizacja budżetu na 2020 rok pojawiła się właśnie w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. To oznacza, że przynajmniej częściowo poznamy stan finansów państwa po wybuchu pandemii koronawirusa.

