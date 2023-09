Kulczyk pozbył się autostrad, idzie w nowy biznes. Zadba o dobry sen

Ciech to polskie przedsiębiorstwo produkcyjne działające w sektorze chemicznym. Teraz firma będzie ze swoją produkcją trafiać bezpośrednio do klienta.

Spółka Ciech Pianki z Bydgoszczy jeszcze do końca września ruszy ze sprzedażą swoich materacy Snoovio . Klienci będą mogli zamówić produkt poprzez stronę internetową oraz w salonach sieci w galeriach handlowych. "PB" przypomina, że Ciech Pianki od kilkudziesięciu lat produkuje bloki i płyty z pianki poliuretanowej.

Michał Budzyński, prezes Ciechu Pianki powiedział dla "PB", że rynek się zmienił w ciągu ostatnich kilkunastu lat. "Poszliśmy w kierunku produkcji bloków i płyt, a dodatkowe moce postanowiliśmy wykorzystać do produkcji materaców, które są produktem o wyższej marży".

Materace dla Europy

Ciech Pianki ma jednak moce produkcyjne, żeby wejść w segment materaców. Pomysł na produkcję powstał dwa lata temu. Spółka tłumaczy, że było to spowodowane pandemią COVID-19, gdy wzrosło zainteresowanie produktami wyposażenia domu.

Materace Ciech Pianki będą kosztować od 1,4 do 4 tys. zł. Część surowców wykorzystanych przy produkcji będzie pochodzić z recyklingu. Klienci będą mogli przez 100 dni przetestować produkt i ewentualnie zwrócić go do sklepu.