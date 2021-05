Nowy Ład. Kaczyński mówi o zmianach w służbie zdrowia. "Musimy mieć więcej lekarzy"

- To będą właśnie te nowe instytucje, które mają przeprowadzać modernizacje, badania, szczególnie skupiając się na onkologii i nadzorze w szpitalach, bo nie zawsze tam się dobrze dzieje - mówił Kaczyński tłumacząc rolę funduszu modernizacji szpitali, funduszu medycznego i agencji rozwoju szpitali.

Kaczyński zapowiedział także wprowadzenie ustawy dot. zmiany jakości świadczeń medycznych, które już wkrótce mają ulec znacznej poprawie. - Będzie również fundusz odszkodowawczy dla ofiar lekarskich błędów. To dzisiaj duży problem - podkreślił.

Zmiany obejmą także onkologię. Chodzi o rozwijanie sieci onkologicznej, jak również utworzenie podobnego rozwiązania dla kardiologii. - Chodzi o to, żeby leczyć w sposób skoordynowany, sprawny, żeby była pełna wiedza o tym, co się dzieje - mówił polityk.

Lider Zjednoczonej Prawicy obiecał również zwiększyć nakłady na polską służbę zdrowia. Już w 2023 r. miałyby one pochłaniać 6 proc. PKB, co zdaniem Kaczyńskiego miałoby się równać od 150 do 160 mld zł.