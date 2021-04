Nowy Ład ma namieszać w podatkach. Uderzy w samozatrudnionych i dobrze zarabiających

Podatnika na ... 21 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

To oczywiste, że PiS będzie karmił elektorat przed wyborami. Skoro 60-70% wyborców PiS to ludzie słabo zarabiający, to - jak to zawsze w Polsce bywało- zamiast się napracować żeby zarabiali więcej, to zabierzemy bogatym i damy tym biednym.Prosta matematyka.