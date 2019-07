Nowy napój od Roberta Lewandowskiego. To początek budowy jego własnej marki

– Dużo ludzi mnie o nie pyta – w mediach społecznościowych, wywiadach, czy relacjach prywatnych. To dotyczy wszystkich warstw: jak trenuję, jak przygotowuję się do gry, jak wypoczywam, co daje mi siłę, sprawność, czy odporność. Pomysł na RL9 PRO wziął się właśnie stąd. Metody, produkty, dieta, wszystko, co sprawia, że czuję się silny i dobry w tym, co robię, moja wiedza i doświadczenia mogą być wykorzystane także przez innych. Pokazuję to, co mam rozpoznane i sprawdzone w działaniach – dodał reprezentant Polski.