Nowy wiceminister przedsiębiorczości i technologii. Marek Niedużak w miejsce Haładyja

Do dnia powołania na wiceministra przedsiębiorczości i technologii był przewodniczącym rady nadzorczej PAIH (od 2018 r.) oraz sekretarzem rady nadzorczej ARP (od 2016 r).

Należy do Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa oraz Oxford and Cambridge Society of Poland. Zasiada w radzie Fundacji im. Abrahama Jakuba Sterna. Działał w zarządzie Fundacji Adwokatury Polskiej. Jest fellowem Polskiego Instytutu Ekonomicznego.