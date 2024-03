Obajtek i jego prawa ręka. Ujawniają jak pieniądze Orlenu płynęły do ludzi związanych z PiS

Pieniądze z Orlenu do biznesu

"Burak dawał zarobić na kontraktach z państwowymi spółkami biznesmenowi Radosławowi Tadajewskiemu, który współtworzył kampanie wyborcze PiS. W zamian Tadajewski zatrudnił matkę Buraka — pod zmienionym nazwiskiem, by się to nie wydało. To Burak stał za stworzeniem całego systemu kierowania strumienia pieniędzy ze spółek Skarbu Państwa do zaufanych biznesmenów" - czytamy w Onecie.