Obawiasz się, że pracownik kradnie towar? Możesz wynająć profesjonalnego złodzieja

- Wszystko zaczęło się w Krośnie, jakieś 1,5 roku temu - opowiada money.pl Hawrylczak. Był na drobnych zakupach, ale się zagapił - i wyszedł ze sklepu z koszykiem, bez zapłacenia. Po chwili się zreflektował - i poszedł do kasy. Ale zaskoczyło go, że ochroniarz nie zareagował.

- Co robił w tym czasie? Po prostu rozmawiał z ekspedientką - opowiada. Przedsiębiorca zaczął dzwonić po znajomych - część z nich prowadzi swoje sklepy, część - punkty franczyzowe.

- Okazało się, że kradzieże w sklepach to norma, a firmy tracą przez to horrendalne pieniądze - opowiada. Postanowił więc, że założy firmę Złodziej na Zamówienie .

Przekupić ochroniarza

W jaki sposób można to zrobić? Firma proponuje dwie usługi. Pierwsza polega na tym, że do marketu czy sklepu po prostu wysyła się złodzieja. Podejmuje on trzy próby kradzieży jakiegoś towaru. - Jeżeli któraś z prób zostanie zauważona przez ochronę sklepu, nasz kontroler zaproponuje ochroniarzowi łapówkę w zamian za opuszczenie sklepu bez wzywania policji - dodaje szef firmy.