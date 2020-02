Obcokrajowcy też pobierają 500 plus. Najczęściej Ukraińcy

16 tys. ukraińskich dzieci było uprawnionych do świadczenia Rodzina 500 Plus, wynika z danych Ministerstwa Rodziny na koniec 2019 r. To najliczniejsza grupa obcokrajowców pobierających polskie świadczenie.

Do polskiego świadczenia było uprawnionych 16 658 dzieci z Ukrainy, 1689 z Białorusi, 1145 z Rosji. Poza podium są Wietnamczycy, według ministerstwa na koniec ubiegłego roku pieniądze mogły przysługiwać 894 wietnamskim dzieciom. Kto zamyka listę? Polskie świadczenia mogą przysługiwać jednemu dziecku z Bahrainu i jednemu z Watykanu. Na dane resortu pracy zwrócił uwagę na Twitterze Rafał Mundry.

Ministerstwo szacuje kwartalne wydatki na program, jednak przy założeniu, że liczba dzieci uprawnionych do 500 Plus była stała, to łącznie do obcokrajowców w całym 2019 roku mogło zostać skierowanych 154 mln zł.

Czy to dużo? Raczej kropla w morzu wydatków na program. Do świadczenia łącznie uprawnionych jest ok. 6,8 mln dzieci. Roczny koszt programu, już po zmianach, to 40 mld zł.

Świadczenie przysługuje także obcokrajowcom. Wymogiem jest, by przynajmniej jeden rodzic z dzieckiem mieszkał w Polsce dłużej niż 9 miesięcy. Ważne jest tu zezwolenie na zamieszkanie i pracę.

