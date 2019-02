Obietnice PiS. Dokładne terminy realizacji programów będą znane 5 marca

Zapowiedziała, że 5 marca przedstawiona zostanie "mapa drogowa" tych pięciu projektów. - Na te projekty będą środki, by do końca lata, tak jak obiecaliśmy, zostały wdrożone - zadeklarowała.

- To nie jest tylko program transferów społecznych. To jest program wyrównywania szans dla osób, które wchodzą w dorosłe życie. W przypadku emerytów mówimy o poprawie ich kondycji finansowej - mówiła w poniedziałek money.pl minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

Podkreśliła, że rząd jednocześnie mam propozycje podatkowe, które "wspierają aktywnych zawodowo i osoby wchodzące na rynek pracy". - Czy pomysły podatkowe są uboższe? One są zbilansowane - zapewniła.

- Pamiętajmy, że sporo rozwiązań proprzedsiębiorczych już wprowadziliśmy, jeszcze kilka jest przed nami i nie rezygnujemy z nich - powiedziała Emilewicz. Chodzi o duże projekty dla przemysłu dla przedsiębiorców czy pakiet dla przemysłów energochłonnych. To wszystko zostanie wdrożone - zapewniła.

- W 2019 r. można liczyć na wyższe, niż założono w ustawie budżetowej, wpływy do kasy państwa oraz na niższe niż zakłada ustawa wydatki - poinformował we wtorek minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Podkreślił, że nie ma potrzeby nowelizacji tegorocznego budżetu.

Przypomnijmy, że w ustawie budżetowej na 2019 r. zapisano dochody na poziomie 387,7 mld zł, a wydatki mają sięgnąć 416,2 mld zł. Oznacza to, że deficyt wyniesie 28,5 mld zł. - Prognozy, które mamy na ten rok wyraźnie pokazują, że podejście, które założyliśmy w ustawie budżetowej na ten rok, jest podejściem ostrożnym - wyjaśnił Kwieciński.

Koszt nowych programów PiS to według Mateusza Morawieckiego 40 mld zł rocznie. - To nie są tanie programy - przyznał premier po sobotniej konwencji PiS. Podkreślił jednak, że są to nie tylko wydatki, ale także inwestycje.