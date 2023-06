Oburzenie po ostatnim wywiadzie Orbana. "Ukraińcy mieliby wygrać? Niemożliwe"

Orban znów szokuje

- Uuważam, że sposób, w jaki Ukraińcy walczą na froncie, a my wspieramy ich finansowo, informacyjnie i narzędziowo, a oni mogą wygrać wojnę z Rosją, jest niezrozumieniem sytuacji. To niemożliwe - dodał polityk.

- Jedyną drogą ratunku jest to, by Amerykanie podjęli negocjacje z Rosjanami i zawarli porozumienie co do architektury bezpieczeństwa oraz miejsca dla Ukrainy w tej nowej architekturze - pzekonuje w rozmowie z niemieckimi mediami Orban.