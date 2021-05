Obwodnice dla czterech śląskich miast. Kolejne 50 km z programu 100 obwodnic

Na zachwyt kierowców jest jeszcze za wcześnie. Na razie GDDKiA podpisała tylko umowy na wykonanie dokumentacji dla obwodnicy Blachowni, Herb, Nakła Śląskiego i Świerklańca. To jednak dobra informacja dla mieszkańców i rządu. To dowód na to, że programu budowy 100 obwodnic jest w toku.