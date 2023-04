Od czego zależą ceny mieszkań?

Jakie czynniki wpływają na ceny mieszkań w Polsce?

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o cenie mieszkania w Polsce czy w dowolnym miejscu na świecie jest jego lokalizacja. Najdroższe lokale według analityków rynku nieruchomości znajdują się w centrach miast, choć są i takie dzielnice miejskie, w których za mieszkania trzeba zapłacić równie dużo. Ma to związek z atutami lokalizacyjnymi – dobrą komunikacją z centrum, wieloma punktami infrastrukturalnymi czy dostępnością terenów rekreacyjnych. Wiele kwestii decyduje o tym, że dana dzielnica miasta jest modna, co winduje cenę mieszkań znajdujących się w jej obrębie.

Od czego zależy cena mieszkania za metr?

Jak oszacować wartość mieszkania?

Jedno mieszkanie o powierzchni 50 m2 może być nawet dwa razy droższe niż inne. Co powoduje te znaczące różnice? Przede wszystkim standard. Nowe lub dopiero co wyremontowane mieszkania, w których zamontowana jest lub zupełnie nowa instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyjna czy gazowa, naturalnie będą droższe od lokali do remontu.

Zasadniczo wartość mieszkania należy oszacować, biorąc pod uwagę nie tylko jego powierzchnię użytkową i średnią cenę w danym mieście i dzielnicy. Wiele czynników decyduje o podwyższeniu standardu, ale i wiele wpływa na jego wartość. Podnosi ją to, w jakim obiekcie znajduje się mieszkanie. Czy jest to stara kamienica, obiekt zabytkowy w centrum, czy też nowy apartamentowiec z wieloma udogodnieniami, takimi jak parking podziemny czy zamknięte osiedle. Automatycznie cenę mieszkania winduje dostęp do sauny czy basenu, miejsca do ładowania samochodów elektrycznych, dobrze wyposażony plac zabaw. Wszystko to trzeba mieć na uwadze przy obliczaniu wartości mieszkania.