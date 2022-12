Od nowego roku kolejny program PiS. Skorzystać mają rodziny

Wirus 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Znowu Maląg próbuje robić za pośrednika. Zabierze rodzicom w podatku po to, aby z tych pieniędzy dopłacić do żłobka. Koszt obsługi tego tzw. "programu" wyniesie 20-30% z 5,5 mld zł. Jest co dzielić między swoich? Syn urodził się w 1981 roku. Żona miała trzy letni urlop wychowawczy płatny 100%. Warunkiem była jednak ta, tak znienawidzona przez rządzących praca. Było to w czasach rządów towarzysza Gierka, kiedy nie zabierano uczciwie pracującym tak wielu podatków i w imię jakiegoś "widzi mi się" rozdawano darmozjadom. Gdyby policzyć ile kosztuje obsługa przez Państwo tych durnych programów ze znaczkiem "+", to by się okazało, że można by wybudować drugie tyle dróg, co obecnie, a wartością "+" nie był by zmanierowany Naród z wyciągniętą ręką po swoje, zabrane mu ponad miarę pieniądze.