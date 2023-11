Odeślą połowę statków z kwitkiem. Cenę mogą zapłacić kierowcy

Odeślą nawet połowę statków z kwitkiem

"ACP [Autoridad del Canal de Panamá, czyli Urząd ds. Kanału Panamskiego - red.] musiało również zmniejszyć limit zanurzenia z 50 stóp do 44 stóp, a na każdą stopę zanurzenia, która została zmniejszona w Kanale Panamskim, spedytorzy muszą zabrać około 300 do 350 kontenerów ładunku ze swoich statków, co doprowadziło do naliczenia około 600 USD więcej za kontener dla swoich klientów. Największy wpływ miało to na tankowce przewożące skroplony gaz ropopochodny (LPG)" - czytamy w raporcie. Oznacza to, że za problemy z przeprawą przez kanał zapłacić mogą przede wszystkim kierowcy.