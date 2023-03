Odliczenie 1 proc. od podatku – o co z tym chodzi? Jak przekazać?

Zmiana z 1 proc. podatku na 1,5 proc.

Z dniem 1 stycznia 2022 roku wszedł w życie Polski Ład, który podwyższył kwotę wolną od podatku do 30 000 zł. Z kolei 1 lipca wprowadzono w życie Polski Ład 2.0, przewidujący obniżenie pierwszej stawki skali podatkowej z 17 do 12 proc. Takie zmiany spowodowały, że organizacje pożytku publicznego (OPP) uprawnione do otrzymania 1 proc. podatku otrzymałyby w tym roku znacznie niższe wpłaty.

Sejm zgodził się więc na wprowadzenie poprawki, pozwalającej, by podatnicy mogli przekazać nie 1 proc. podatku, ale 1,5 proc. na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Jak przekazać 1,5 proc. podatku?

Wielu podatników w Polsce nie ma świadomości, że obecnie można przekazać nie 1 proc. podatku, ale 1,5 proc. Jednak sama procedura przekazywania takiej części podatku płaconego fiskusowi pozostała niezmieniona.

Jak przekazać 1 proc. czy 1,5 proc. podatku? Wystarczy wyrazić taką chęć w swojej deklaracji PIT. W zeznaniu podatkowym znajdują się rubryki określane jako wniosek o przekazanie 1,5 proc. podatku na rzecz OPP. Musisz wpisać w nią numer KRS wybranej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Nie może to być więcej niż 1,5 proc. podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnicy mieli problem, żeby określić, ile wynosi 1 proc. podatku. Ile to jest obecnie, gdy przekazujesz 1,5 proc.? Otóż to 1,5 proc. kwoty wyliczonego podatku należnego fiskusowi.

Jeśli w ubiegłym roku uzyskiwałeś dochody opodatkowane skalą podatkową, wypłacane przez płatnika, wypełniasz deklarację PIT-37 jako roczne rozliczenie. W formularzu tym dla przekazania 1,5 proc. podatku na rzecz OPP powinieneś wypełnić część K – Wniosek o przekazanie 1,5 proc. podatku należnego na rzecz OPP.

Numer KRS wybranej organizacji wpisujesz w polu 147, a wnioskowaną kwotę do przekazania w polu 148. Możesz przekazać maksymalnie 1,5 proc. z kwoty podatku do zapłaty, a nie z kwoty nadpłat lub kwoty do zapłaty. Będzie to maksymalnie 1,5 proc. sumy wskazanej w pozycji 137 formularza PIT-37, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy. Na przykład, jeśli Twój podatek do zapłaty wynosi 1525 zł, to przekażesz maksymalnie 22,86 zł na wybraną organizację pożytku publicznego. Możesz to być mniej niż wskazana kwota, ale nie więcej.

Właściwie z własnej kieszeni nic nie wpłacasz na OPP, ale uszczuplasz należność wobec urzędu skarbowego nie o 1 proc. podatku, ale 1,5 proc. takiej kwoty dla wybranej organizacji.

Jeśli chcesz, by Twoje pieniądze z podatku zostały przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, masz możliwość jego określenia w odpowiedniej rubryce w zeznaniu podatkowym.

Czy można przekazać 1,5 proc. podatku z emerytury?

Częstym zapytaniem wśród podatników w ubiegłych latach było to, jak przekazać 1 procent podatku z emerytury. Teraz sytuacja zmienia się jedynie na tyle, że nie będzie to 1 proc., ale 1,5 proc. podatku. Najpierw należy się jednak zastanowić, czy jest to w ogóle możliwe. Emeryt lub rencista nie ma w praktyce obowiązku złożenia indywidualnie czy wraz ze współmałżonkiem zeznania podatkowego do urzędu skarbowego, ponieważ rozliczy go organ rentowy.

Natomiast może złożyć do urzędu oświadczenie PIT-OP w terminie do 30 kwietnia danego roku podatkowego (w 2023 roku będzie to termin do 2 maja), by móc przekazać kwotę w wysokości 1,5 proc. podatku należnego na wybraną organizację pożytku publicznego.

Jeśli emeryt otrzymał od organu rentowego informację PIT-40A dotycząca rozliczenia podatkowego i jednocześnie nie złoży PIT-OP, wówczas fiskus przekaże kwotę 1,5 proc. podatku należnego na rzecz OPP wskazanej we wniosku zawartym w zeznaniu lub w korekcie zeznania lub w PIT-OP za 2021 rok.

Jakiej organizacji można przekazać 1 proc. podatku?

Możesz wskazać dowolną organizację pożytku publicznego, której przekażesz w tym roku nie 1 proc., ale już 1,5% podatku należnego. Wyboru OPP dokonaj z uwagą. Pamiętaj, że KRS danej organizacji musi znaleźć się w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) na 30 listopada danego roku podatkowego. Wykaz ten publikowany jest do 15 grudnia. Jest on dostępny na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności.

