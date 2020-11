Odmienia wizerunek konopi w Polsce. Kim jest Maciej Kowalski?

W ubiegłym tygodniu Kombinat Konopny, którego prezesem jest Maciej Kowalski, rozpoczął emisję akcji. Równo 4,2 mln zł zebrano od 800 osób w zaledwie 40 minut. To absolutny rekord crowdfundingu w Polsce. Dotychczasowy należał do Wisły Kraków, która na zebranie 4 mln zł potrzebowała "aż" 24 godziny.

Od dziennikarza do biznesmena

Decyzja rządu PiS umożliwiła nowy biznes Janusza Palikota i Kuby Wojewódzkiego

- Usiadłem do komputera. Internet był wówczas wydzwaniany przez modem, ale dało się trochę poczytać i spojrzeć na sprawę szerszymi horyzontami niż oficjalny przekaz lobbysty tej ustawy Mariana Krzaklewskiego. Okazało się, że zakazywanie marihuany to kompletna paranoja, zrównanie nas z Białorusią czy Tajlandią. Marihuana nie powinna być zakazywana, wręcz przeciwnie, powinna być zalegalizowana - przekonuje.

- To był bezpłatny periodyk, który dystrybuowaliśmy w sklepach, skateshopach. Działaliśmy w lekkiej partyzantce. W Polsce nie mogliśmy znaleźć żadnej drukarni, która chciałaby nam wydrukować taką gazetę, musieliśmy to robić w Niemczech. Ostatecznie był to periodyk wydawany przez niemieckie wydawnictwo dla Polaków mieszkających na terenie Unii Europejskiej. W Polsce dostaliśmy zarzuty prokuratorskie za to, że propagujemy narkomanię, cokolwiek to znaczy - opowiada.