Odszkodowanie jakiego jeszcze nie było. 5 euro za śmierć w wypadku

"Życie ludzkie w Bułgarii kosztuje 10 lewów (5 euro red.). Na tyle firma ubezpieczeniowa Bulins oceniła życie naszych matek, ojców i dzieci. Zachowanie tego bułgarskiego ubezpieczyciela powoduje, że czujemy się poniżeni i zgorszeni, bez wiary w sprawiedliwość" - czytamy w liście do bułgarskiego premiera, cytowanym przez PAP.

Tymczasem nie dość że ubezpieczyciel długo przewlekał wszelkie procedury, to jeszcze wypłacił zaledwie trzem rodzinom po 5 euro. Pozostali nie dostali ani centa.

Tragedia miała już swoje polityczne konsekwencje. Tuż po niej do dymisji podał się minister rozwoju regionalnego, spraw wewnętrznych i transportu. Trzej politycy musieli odejść, bo jak wykazało dochodzenie, do wypadku przyczynił się złej jakości asfalt, który posłużył do budowy feralnej drogi.