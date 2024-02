Odwołana z RN Orlenu Janina Goss na pożegnaniu Obajtka

Przyjaciółka prezesa PiS żegna Obajtka

Kim jest Janina Goss?

PGE latach 2016-2022 wypłacił jej 451 tys. zł brutto. Dziennik ponadto szacuje, że w 2023 r. mogła zarobić ok. 81 tys. zł (sprawozdania za miniony rok jeszcze nie ma). W BOŚ zarobiła ok. 782 tys. zł w latach 2016-2022. Razem daje to w sumie ok. 1,5 mln zł.