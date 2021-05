Olbrzymia podwyżka dla Polaków. Pensja minimalna wyższa o 500 złotych?

Janek 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

W zasadność takich ruchów jak wzrost teraz płacy minimalnej wierzy tylko ktoś kto nie ma bladego pojęcia o ekonomii, wartości pieniądza, inflacji itd a jedyna matematyka jaka zna to przemiana procentów na promile. Podniesienie minimalnej dzis to cios w przedsiębiorców, wzrost składek ZUS a co za tym idzie wzrost zatrudnienia na czarno i bezrobocia. Wzrost plac, ZUS przeciętny Kowalski zauwazy dopiero na półce sklepowej jak nagle zrobi się drogo bo producent musiał zapłacić większe obciążenia.