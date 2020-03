Orlen może przejąć Energę. Komisja Europejska dała zielone światło

- Z zadowoleniem przyjęliśmy pozytywną decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą zgody na zakup akcji Grupy Energa. Dzisiaj jesteśmy krok dalej w realizacji strategicznego celu, jakim jest budowa silnego koncernu zdolnego do konkurowania na międzynarodowym rynku i odpornego na zmienne czynniki makroekonomiczne. Jest to szczególnie ważne w tak trudnej sytuacji, w której znajdujemy się teraz z powodu epidemii koronawirusa – skomentował decyzję Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Dlaczego Orlen chce kupić Energę? Marzy mu się mocniejsze wejście w energetykę – koncern już dziś jest czwartym co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce.

Do tego Energa to firma energetyczna o największym udziale produkcji z OZE w Polsce, co wpisuje się w biznesową strategię Orlenu - produkowana przez koncern energia jest o wiele "zieleńsza" od produkowanej przez inne krajowe firmy. Średnia emisja Orlenu wynosi mniej niż 400g dwutlenku węgla na każdą kWh. Dla porównania średnia sektora do około 800 g.