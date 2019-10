Orlen rozpycha się za granicą. Będzie promować markę, m.in. w Niemczech

- Jesteśmy najcenniejszą polską marką – jesteśmy wyceniani na 5 mld zł. Bardzo mocno inwestujemy i rozwijamy firmę. Jesteśmy dla państwa firmą strategiczną, ale też firmą oddziałującą na tę część Europy. Także poprzez bardzo silną sprzedaż detaliczną - dodał prezes PKN Orlen. Na potwierdzenie swoich słów przytoczył wyniki spółki – w pierwszym półroczu 2018 r. sprzedaż detaliczna to 900 mln zł, w analogicznym okresie tego roku to już 1,3 mld zł.

Proces ma być prowadzony w taki sposób, by szanować lokalne zwyczaje konsumentów. - Nie chcemy zgubić obecnych klientów, a przy okazji chcemy przyciągnąć nowych. Dlatego będziemy respektować lokalne uwarunkowania – jeśli Niemcy chcą jeść na stacjach wursty, to nie będziemy na siłę wciskać im hot dogów. Dziś Star i Benzina to marki lokalne, a my jako Orlen chcemy dodać do nich nowoczesność, zaufanie i przyjazną ofertę – zapewniła Patrycja Klarecka i wyjaśniła, że logo Orlenu już w tym miesiącu zacznie pojawiać się na dystrybutorach, pylonach i wyświetlaczach multimedialnych na stacjach Benzina i Star.