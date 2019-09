PKN Orlen. 85 proc. produktów na stacjach pochodzi z Polski

- Podjęliśmy świadomą decyzję o dywersyfikacji dostaw i świadomie chcemy tego, by jak najwięcej produktów pochodziło od polskich producentów. To równocześnie olbrzymie wyzwanie - mieliśmy dotychczas jednego dostawcę parówek, dziś mamy pięciu. Musimy to skoordynować, ale wierzymy, że to słuszna sprawa i ma głęboki sens dla polskiej gospodarki – wyjaśniła decyzję Patrycja Klarecka, wiceprezes PKN Orlen.