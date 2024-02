Orlen zalicza poślizg przy inwestycji w Płocku? Nie raportuje o tym w komunikatach

Serwis przyjrzał się inwestycji Orlenu w rafinerii w Płocku. Koncern podpisał w lutym 2020 r. umowę z konsorcjum włoskiej firmy KTI i polskiej IDS Bud. Jej wartość szacuje się na blisko 1 mld zł, a oddana do użytku miała być pod koniec 2022 r.

Zobacz także: Pokazał skutki fuzji. "Nowy gracz. To niebezpieczne dla Polski"

Inwestycja Orlenu zalicza poślizg?

Nowa instalacja, wykorzystująca licencję koncernu Shell , miała zagwarantować wytworzenie większej ilości paliw z przerobu ropy naftowej (tzw. visbreaking). Zwiększyłaby przede wszystkim o 200 tys. ton rocznie produkcję diesla . Według szacunków koncernu jego zysk operacyjny EBITDA wzrósłby od 340 do 415 mln zł rocznie.

Jednak Orlen przesuwał już termin zakończenia budowy. W połowie 2022 r. firma podpisała aneks do umowy z KTI. Zgodnie z jego zapisami termin zakończenia inwestycji to połowa 2023 r. "Jednak dotąd instalacja nie została uruchomiona" – pisze wyborcza.biz. Serwis zapytał też obecne władze koncernu, kiedy instalacja visbreaing będzie oddana do użytku.