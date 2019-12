Ostrołęka z węglem mimo wszystko. "Jak zaangażowani w projekt sobie poradzą, to ich problem"

Już od rana skutkowało to wzrostem notowania spółek energetycznych. Szczególnie Enei i Energi. Inwestorzy liczyli na potwierdzenie informacji o rezygnacji z budowy Elektrowni Ostrołęka C. Jednak się przeliczyli.

- To jest kompletna bzdura, chcę to absolutnie zdementować. Nie ma takiej decyzji. Ta inwestycja jest kontynuowana zgodnie z harmonogramem. Nic tu się nie zmieniało - powiedział Sasin dla PAP. W związku z tą wypowiedzią notowania obu spółek straciły część zysków wypracowanych po informacji o wycofaniu się z inwestycji.

Teoretycznie wszystko się uspokoiło, ale ekspert ostrzegają, że problemy jeszcze nadejdą. - W przyszłości ten blok węglowy może nie działać ze względu na coraz ostrzejsze normy emisji CO2. Emitowanie poniżej 550 gramów CO2 na 1 kWh ma obowiązywać od 2025. To nieosiągalne dla bloków węglowych - mówi Remigiusz Nowakowski prezes DISE i były prezes Grupy Tauron.

Jedynym rozwiązaniem dla tego typu obiektów jest wdrożenie technologii CCS. Najkrócej rzecz ujmując, jest to proces, polegający na oddzieleniu i wychwyceniu dwutlenku węgla ze spalin. W ten sposób ogranicza się jego emisję do atmosfery. Z tą technologią jest jednak jeden problem.

- Komercyjnie jeszcze nie udało się jej wdrożyć - wyjaśnia Remigiusz Nowakowski. Ze względu na takie właśnie wymagania środowiskowe, rosnące ciągle koszty produkcji prądu z węgla, wydawało się, że projekt budowy Elektrowni Ostrołęka C - zapowiadanej jako ostatnia węglowa w Polsce - upadnie.

- Nie spodziewałem się kompletnej rezygnacji z tego projektu. Myślę jednak, że mógłby on być zrealizowany w innej technologii. Jak się wydaje, dobrym rozwiązaniem byłoby, zbudowanie tam bloku gazowego. Blok węglowy byłby po prostu trwale nierentowny - mówi Remigiusz Nowakowski.

Jak zapewnia, nie może być inaczej przy obecnych cenach energii i rosnących cenach uprawnień do emisji CO2. Ograniczenie darmowych praw przez Komisję Europejską wywróciło rynek do góry nogami. Cena za jedną tonę poszła w górę do 24 euro. W styczniu 2018 r. za tonę trzeba było zapłacić niecałe 8 euro.