Oświadczenia majątkowe. Ryszard Petru stracił prawie 1,5 miliona złotych w polityce

Pod koniec 2015 roku Ryszard Petru zadeklarował w oświadczeniu majątkowym, że posiada na koncie ponad 910 tys. złotych, niemal 167 tys. dolarów i ponad 156 tys. euro. Po przewalutowaniu daje to ponad 2,2 miliona złotych – sprawdził "Super Express".

Obecnie poseł Teraz! wskazuje, że jego oszczędności wynoszą po zsumowaniu ok. 744 tys. złotych. Oznacza to, że w trakcie VIII kadencji Sejmu (2015-2019) stracił niemal 1,5 miliona złotych. Do tego Petru zaciągnął również kredyt hipoteczny w wysokości 380 tys. złotych.