Oświadczenia ws. niższych cen energii. Ministerstwo odpowiada na pytania

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o cenach prądu, wydłużono termin skłądania oświadczeń odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Dokumenty będzie można składać do 13 sierpnia.

Nie. "Odbiorcykońcowi przyłączeni do sieci niskich napięć, zużywających energię na potrzeby wskazane w art. 5 ust. 1a ustawy, a więc również gospodarstwa domowe, nie muszą składać oświadczeń i automatycznie skorzystają z działań osłonowych w II półroczu 2019 r." - pisze ministerstwo.

2. Do kogo należy złożyć oświadczenie

"Należy pamiętać, że oświadczenie musi być podpisane przez upoważnione do tego osoby" - przypomina ministerstwo energii.

"Średnie i duże przedsiębiorstwa w drugim półroczu 2019 r . będą mogły składać wnioski o pomoc de minimis do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, którym zarządza Zarządca Rozliczeń S.A.Podmioty te pierwsze wnioski będą mogły złożyć po upływie trzeciego kwartału 2019 r." - pisze ministerstwo energii.

Mikroprzedsiębiorca jest to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

Mały przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych:

6. Czy niezłożenie oświadczenia spowoduje utratę prawa do obniżonych cen w I półroczu 2019 r.?

"Wszyscy odbiorcykońcowy energii elektrycznej są objęci niższymi cenami energii elektrycznej w I półroczu 2019 r." - tłumaczy ministerstwo. "Już ok. 90% odbiorców końcowych nie płaci wyższej ceny za energię elektryczną, niż płaciło w 2018r. Do 14wrześniabr. przedsiębiorstwa obrotu dostosują umowy pozostałym ok. 10% odbiorców, z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r."