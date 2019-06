Oświadczenie majątkowe Jarosława Kaczyńskiego. 63 tys. zł oszczędności i trzy razy wyższy kredyt

Z oświadczenia majątkowego Jarosława Kaczyńskiego za 2018 rok wynika, że prezes PiS jest współwłaścicielem (1/3 własności) domu o powierzchni ok. 150 m kw i wartości ok. 1,5 mln zł. Były premier ma ok. 63 tys. zł oszczędności.

"Posiadałem jednorazowo pełnomocnictwo do reprezentowania Fundacji "Instytut Lecha Kaczyńskiego" oraz pozostałych wspólników na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników Srebrna Sp. z o.o. oraz wykonywania prawa głosu z wszystkich przysługujących wspólnikom udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Posiedzenie to nie odbyło się, pełnomocnictwo zostało odwołane" – napisał w oświadczeniu Kaczyński. Jest to wyraźne odniesienie do spółki "Srebrna".