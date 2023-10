Oszczędności w górę, wartość obligacji też. Prześwietlamy oświadczenie premiera

Z publikacji dowiadujemy się, że w ostatnich latach przez ręce państwa Morawieckich przeszły nieruchomości warte niemal 120 mln zł . Do ich majątku odniósł się m.in. Donald Tusk w trakcie spotkania z sympatykami i stwierdził, że Polska "ma najbogatszego premiera w Europie" .

Oto oszczędności premiera na koniec kadencji

Jak się okazuje, 2023 r. upływa Mateuszowi Morawieckiemu pod znakiem pomnażania oszczędności. W porównaniu z ostatnim oświadczeniem za 2022 r. premier wykazał, że ma o niecałe 54 tys. zł więcej zaoszczędzonych pieniędzy (włącznie z tymi zgromadzonymi w Pracowniczych Planach Kapitałowych). Wzrost ten politykowi udało się osiągnąć w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy trwającego roku. Najnowsze oświadczenie majątkowe obejmuje bowiem czas do końca sierpnia 2023 r.

Jeszcze w ubiegłym roku premier zgromadził ok. 15,7 tys. zł. Obecnie już deklaruje, że ma ok. 69,5 tys. zł oszczędności. Wszystko to zgromadzone jest w polskiej walucie, gdyż szef rządu nie ma zaoszczędzonych pieniędzy w obcej walucie.