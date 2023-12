Oto ile Rosja straciła na sankcjach. Są wyliczenia

- Uderzamy we wrażliwe punkty Rosji i pozbawiamy Putina środków potrzebnych do finansowania jego nielegalnej wojny z Ukrainą - powiedziała minister ds. sankcji Anne-Marie Trevelyan.

Tworzą nowy urząd. Ma uderzyć w Kreml

Informacja o utworzeniu OTSI pojawiła się w kontekście doniesień, że do obłożonej sankcjami Rosji wciąż przenikają brytyjskie towary , zarówno wykorzystywane przez armię, jak i zwiększające dochody Moskwy i wykorzystywane do finansowania machiny wojennej.

Urząd powstaje, choć - jak stwierdził minister Ghani - nałożone na Rosję sankcje działają. Mimo to władze chcą znaleźć luki, by "pozbawić Rosję technologii i dochodów potrzebnych do kontynuowania nielegalnej inwazji"