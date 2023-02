Outsourcing – czym jest i na czym polega?

Pojęcie outsourcingu

Anglojęzyczne pojęcie outsourcingu być może nie jest dobrze rozumiane przez polskich przedsiębiorców, ale co ciekawe, wielu korzysta z takich usług. Co to właściwie jest? Otóż outsourcing jest zjawiskiem zlecania czy oddelegowania pewnych zadań realizowanych w przedsiębiorstwie na zewnątrz. Stąd też nazwa. Outsourcing to pojęcie powstałe właściwie z trzech słów:

outside – na zewnątrz,

resource – zasoby,

using – użycie.

W praktyce więc outsourcing to korzystanie z zasobów zewnętrznych dostarczanych przez różnego rodzaju podmioty.