paczkomaty 10 godzin temu

Paczkomaty InPost z problemami. Niekorzystny wyrok dla firmy kurierskiej

Paczkomat to obiekt budowlany, a więc do jego postawienia konieczne jest pozwolenie. W przeciwnym razie trzeba go usunąć – orzekł jeden z łódzkich sądów. Z punktu widzenia spółki InPost jest to bardzo niebezpieczne rozumowanie.

