Pałac Saski wraca w planach rządzących jak bumerang. Koszty będą ogromne

Odbudowanie naszej tożsamości narodowej, świadomości i pomników historii jest rzeczą bardzo potrzebna dla kolejnych i dzisiejszych pokoleń. To co zostało nam zabrane przez Niemcy i Rosję należało by odbudować aby kraje te w ogólnym rozrachunku historycznym nie osiągnęły celu jaki sobie obrały a mianowicie zniszczenie naszej kultury, historii i świadomości narodowej. Nic nie przychodzi za darmo wiec jakieś pokolenie musi zapłacić za odbudowę skoro nie otrzymaliśmy reparacji.