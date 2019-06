Panek podnosi ceny wynajmu aut na minuty. Ale jest coś na otarcie łez

Od 25 czerwca rosną podstawowe stawki za wynajem na minuty samochodów Panek Carsharing, udostępniającego swoją usługę w Warszawie i Lublinie, a od 1 lipca także Krakowie (do końca roku firma chce wejść do jeszcze kilu dużych miast w kraju).

Wynajmując podstawowe auto z floty – hybrydową Toyotę Yaris – zapłacimy 50 gr za minutę (jak dotychczas) plus 80 gr za każdy przejechany kilometr (do dzisiaj było to 65 gr/km). Stawka postojowa rośnie z 10 do 20 gr/min. Zatem pokonując autem 10 km w ciągu 24 min (średnie wypożyczenie w stolicy) zapłacimy od dziś 20 zł zamiast 18,50 zł.

Istotnie więcej zapłacimy natomiast za wynajem w Warszawie elektrycznych dwuosobowych smartów. Stawka za jazdę nimi z dotychczasowych 70 gr/min plus 65gr/km – wzrasta do 80 gr/min plus 80 gr/km. Na dystansie 10 km zamiast 23 zł wydamy więc 27 zł. To zaledwie o 1,40 zł mniej od jazdy dużo większym i wygodniejszym BMW i3 w konkurencyjnej usłudze Innogy GO. Atutem Panka pozostanie jednak dużo łatwiejsze parkowanie smartem, co może oznaczać o kilka minut krótszy wynajem.