Paszport covidowy na wakacje. Zaszczepieni będą mogli podróżować swobodnie

Paszport covidowy ma umożliwić swobodne podróżowanie po krajach Unii Europejskiej. Kolejne kraje podłączają się do systemu w ramach testu. Na pierwszą ogień poszły Francja i Malta. Każdego dnia mają być sprawdzane kolejne kraje.

- Polska zadeklarowała chęć przystąpienia do tej unijnej inicjatywy. Wyraziliśmy poparcie dla tzw. paszportów, czy też certyfikatów szczepionkowych. Inicjatywa wprowadzenia dokumentu szczepionkowego ułatwi swobodne podróżowanie obywatelom, ale też pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarki, w tym branży turystycznej– podkreśla w rozmowie z money.pl Andrzej Gut–Mostowy wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

Komisja Europejska chce zakończyć testowanie systemu w czerwcu. Pod koniec miesiąca, w okolicach 21 czerwca, system ma osiągnąć pełną sprawność. To oznaczałoby, że w wakacje posiadacze tego dokumentu będą mogli swobodnie wyjechać za granicę.

- Dokument z Komisji Europejskiej do konsultacji otrzymamy 1 czerwca - poinformowała w programie "Money. To się liczy" Justyna Orłowska, pełnomocniczka Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech. - Polska zaaplikowała do testów, aby od 1 lipca móc uczestniczyć w unijnym programie certyfikatów - dodała.